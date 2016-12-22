يوميات موريتاني في آنگولا (الحلقة الثانية)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 17 آب/أغسطس 2015 11:37

محمد سالم ريومه ـ إعلامي موريتانيكانت الساعات تمر بشكل بطيء جدا علي وعلي الثلاثة المتبقين دون أن نعرف مصير رفقائنا الأربعة، والذين علمنا فيما بعد أنهم كانوا أكثر منا حظا، فقد تمكنوا بعد محاولات مضنية تم خلالها رصد مبالغ مالية كبيرة من الإفراج عنهم وإدخالهم بالطريقة الملتوية نفسها.

وفي ذروة ذلك الانتظار كانت المفاوضات تسير على قدم وساق علي الجهة الأخرى من المطار من أجل إقناع مسوؤلي الهجرة بالإفراج عنا، لكنها لم تأتي أكلها، لتتم إحالتنا إلى سجن "trinta" المدني في انتظار ترحيلنا.

قال لي أحدهم وهو يدفعني داخل سيارة من نوع "تويوتا" رباعية الدفع، إننا موقوفون بتهمة التزوير ومحاولة دخول البلاد بتآشر مزورة، وأننا دأبنا على ذلك، وأنهم كسلطات سيتخذون إجراءات رادعة للحد من توافدنا إلي بلادهم، مؤكدا أننا سنبقي في السجن فترة طويلة.

أما داخل السجن المدني فقد التقيت بمزيج من الأعراق والجنسيات، من الصين في أقصي الشرق الآسيوي إلي "مالي" في أقصي غرب إفريقا، وخلال حديثي مع بعضهم تبين لي أن من بينهم من أمضي أكثر من ستة أشهر في هذه الوضعية وهو غير مستعجل من أمره لعل الحظ يبتسم له يوما بالدخول بدل ترحيله إلى موطنه الأصلي.

كانت أول مرة أتذوق فيها تجربة السجن، وبدت لي غير ممتعة بالمرة، فالوقت هنا كأنه متوقف، ولا مجال للتسلية، سوى لعب الأوراق أو مشاهدة التلفاز الذي يصدح طوال الوقت بما تيسر من أخبار وبرامج القنوات المحلية.

أجمل ما في سجن "trinta"، عندما يحين وقت الصلاة، حيث تصدح حنجرة "أبدول كيتا" بالأذان، وهو شاب مالي وهبه الله حنجرة ذهبية سخرها لإعلاء كلمته والنداء للصلاة.

يتولي "أبدول كيتا" الإشراف على المصلي الموجود داخل السجن (وهو عبا ة عن الساحة الفاصلة بين الزنزانات والخيام المضربة) والذي كان يمتلئ عن آخره "بالمصلين من مساجين أمة محمد.

يتواصل بإذن الله.

نقلا عن صحيفة الأخبار إنفو