تخصيص عائد مجموعة قصصية لمدرسة بالحوض الشرقي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2015 16:07

غلاف المجموعة القصصيةالأخبار (انواكشوط) – أعلن الإعلامي والكاتب القصصي الموريتاني أحمد ولد إسلم عن تخصيص عائد الطبعة الأولى من مجموعته القصصية المعنونة بـ"انتظار الماضي" للمدرسة رقم: 3 في مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي.

كما أعلن ولد إسلم عن تخصيص نصف عائد المجموعة القصصية لرصده جوائز للأوائل في السنة الدراسية المقبل من هذه المدرسة، حسب الأول من كل فصل موزعا بالتساوي بينهم.

ورأى ولد إسلم أن هذا "ما تستحق تلك المدرسة التي مررت بها قبل أشهر وقد غطت الرمال حجرة كنت أدرس فيها".

أما عائد الطبعة الثانية من المجموعة القصصية فقرر الإعلامي والكاتب تخصيصها لمدرسة سايلة، والتي وصفها بأنها القرية التي لها عليه حقوق لا تنقضي.

وأكد ولد إسلم أنه بعد أربعة أعوام من التسويف والكسل والتكاسل، وضع مع "الدار العربية للعلوم _ ناشرون في بيروت" اللمسات الأخيرة على مجموعة قصص قصيرة ستكون خلال أسابيع في المكتبات.

وحمد ولد إسلم الله وشكره على اكتمالها، مقدما باقات شكر وامتنان لكل من كانت له يد في ذلك.