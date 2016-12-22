إذاعة موريتانيا تكرم الشاعر محمد كابر هاشم

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2015 11:55

الأخبار (نواكشوط) نظمت إذاعة موريتانيا البارحة "جائزة الإبداع" وذلك بمناسبة تكريمها للشاعر والإعلامي محمد كابرهاشم، حيث أقيم حفل بمباني الإذاعة حضره عدد من الإعلاميين والشعراء والمسؤولين الحكوميين.

وتناول الكلام خلال هذه الأمسية عدد من زملاء الشاعر الذين شاركوه العمل وقد نوه الجميع بـ "صموده وصبره وتمسكه بمبادئ العمل الإعلامي".

وتحدث في الندوة أيضا مدير الإذاعة الموريتانية، محمد الشيخ ولد سيدي محمد، الذي خصصه مداخلته لموضوع المحظرة الموريتانية ودورها في الحفاظ على كيان الدولة الموريتانية.

مضيفا أن المحظرة هي حاضنة الموريتانيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وأعراقهم، "ولا يمكن وصف من تخرج ونهل من علومها بالتطرف لأنها هي أفضل وسيلة لمواجهة التطرف وتحصين الشباب أمام الأفكار الإرهابية الوافدة".