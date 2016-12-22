نظم حول آداب التدوين على "فيسبوك"

تاريخ الإضافة: السبت, 25 تموز/يوليو 2015 16:12

محمدن ولد سيدي الملقب بدن محمدن ولد سيدي الملقب بدن الأخبار (انواكشوط) – نشر الإداري والأديب محمدن ولد سيدي الملقب بدن نظما يتناول آداب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع فيسبوك، وسماه: "الوصايا العشر في آداب النشر".

 

وجاء النظم في أربعين بيتا، وتشكل من مقدمة، وعشر قواعد، وخاتمة.

 

وهذا نص النظم:

 

الوصايا العشر في آداب النشر

دونك يا من ألِفَ التدوينا *** في "الفيس" ما بينتُه تبيينا

مما له الوزير "عبد القادر" *** أورد من فضائل النوادر

في أدب النشر لدى التدوين *** فالزمه في مروءة ودين

حَدَّ به التدوينَ إذ قد عَرَفَهْ *** كأنه في حدِّه "ابن عَرَفَه"

لا غرو إن أتحف كلَّ سامع *** "بدرر" من فيضه "لوامع"

أو نَثَرَ "الدُّرَّ النظيمَ" الجاري *** في دَفقه كمدد "الأنهار"

"ريّانَ" منْهُ إذ به "يُوشَّى" *** ذا النصُّ أو يُشرحُ أو يُحَشَّى

إن حضر المجلسَ فيه لا يُسِي *** بل إنه زِينةُ كلِّ "مجْلِسِ"

ويَحفَظُ العهودَ للصِّحابِ *** مَهما دنوْا أو منْ وَرَا حِجابِ

أجبتُ إ ذ طلب مني بل أمرْ *** أن أنظم الذي من الدر نثر

والدر قد يزداد حسنا إن نُظِمْ *** والحسنُ لا ينقص إن لم يَنْتَظم

سميته بعشرة الوصايا *** وإنما الأعمال بالنوايا

 

مقدمة:

فقلت في التمهيد للنظام *** عليكمُ بمنهج الإسلام

فالتزموا في ذا المجال المفترض *** ما سُنَّ أو نُدِبَ أو ما يُفتَرضْ

واجتنبوا ما اللهُ مِنَّا يَحظُرُ *** إن لم نرَ الله فهو يَنظُرُ

فالفيسُ إن نظرتَ ذو حدّين *** فلا تكن في "الفيس" ذا الوجهين

 

المادة الأولى:

لا تنتهك عِرضا لمسلم ولا *** لغيره نصا ولا تأوُّلا

 

المادة 2:

وإن نشرتَ نبأً فمَهْلا *** تَبَيَّنْ أن تُصيبَ قوماً جَهْلا

 

المادة 3:

والاعتذارُ إن بدا منك الخَطَا *** فاجنَحْ إليه ثم أسرع الخُطَى

ولتقبل العذر أتى من قومِ *** ليس على مُعتذِرٍ من لوم

 

المادة 4:

والحِقْدُ ما يزيدُه انتشارا *** فاحذرهُ لا تكن له نشَّارا

رُبَّ كلام نافذ الأقدار *** يُفضي بمن قد قاله للنار

وهْوَ لدى الكلام لا يبالي *** أعاذنا الله من الوَبالِ

 

المادة 5:

وإن تدون بُثَّ ما من علم *** يفيد في تراحمٍ وسِلْم

 

المادة 6:

ولتقبلنْ في القرب أو في النأي *** ما قد بدا من اختلاف الرأي

فالرأي مهما في الأمور يَختلفْ *** تجتمعُ القلوب ثم تأتلفْ

 

المادة 7:

وصاحبَ الرأي احترم بقدر ما *** تود في الأنداءِ أن تُحترما

لا سيما إن يَختلِفْ في الرأيِ *** مَعْك وما اقتَنَعَ بعد لأيِ

 

المادة 8:

لا تغضبْ الغضبُ شرُّ عاقِبَه *** مِنْهُ احذرنْ واجتنبنْ عواقِبَه

ومن أسا فلتذكرن مناقبه *** واللهَ في كل الأمور راقِبَه

لا تُثْبِتَنْ جرَّاء حَيْفِ ضَيْفِ *** عاطفةً عابِرَةً كالطيف

قَيَّدتَها في الصُّحْفِ وهْي شاردَهْ *** فيَرِد السوءُ بها موارده

إذ ينجلي الغضب بعد حين *** ويستقر السوءُ بالتدوين

 

المادة 9:

ولتجعل السعي لخير عُرْفا *** واقتنص الحكمةَ حيث تلُفى

 

المادة 10:

ساهم بفرض مسلكٍ عدلٍ إذا *** سلكته تكن مثالا يُحْتذى

في "الفيس" مثل سلطة التنظيم *** تُعِيذُ من شيطانه الرجيم

 

خاتمة أسال الله حسنها:

ربِّ اهدنا لرشدنا والسُّؤدَد *** مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فهُوَ المهتدي

ومن يُضِلَّ مالَه من هادِ *** لسُبُل السؤدد والرشاد

وصلِّ ما في "الفيس" مَرْءٌ أبْحَرا *** وسلِّمنْ على النبِي خيرِ الورى

بجاهه يا ملجأ الأنام *** واختُم لنا بأحسن الختام

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز