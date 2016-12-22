نواذيبو: أنشطة ثقافية لحث الأطفال على الابداع

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2015 23:38

المؤطرة منى داوود تبذل جهودا في تطوير مواهب الأطفال وقدراتهم (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - تبذل المؤطرة في دار الشباب القديمة منى داوود جهودا حثيثة في حث رواد المرفق الثقافي من الأطفال على الإبتكار.

وتقول المؤطرة منى داوود إن الأنشطة الإبتكارية في دار الشباب تنطلق من مبدأ افساح المجال أمام الأطفال من أجل اعداد رسومات والتفنن فيها مما يساعد في تنمية مواهبهم ، وتطوير قدراتهم المهارية.

جانب من تصميم الأطفال اعتمادا على مواد عادية يتم التخلص منها (تصوير الأخبار)وأشارت المؤطرة إلى أن ابتكارات التلاميذ تعتمد في الأساس على مواد يتم في الغالب رميها من بلاستيك ، وعبوات فارغة لكنها تسعى إلى تقديم نموذج للأطفال بأن الإبداع يكون في تحويل الأشياء العادية إلى منتوج ذى قيمة.

وأضافت أنها في البداية كانت تقدم نماذج من الرسوم استقتها من الشبكة العنكبوتية غير أنها في الفترة الأخيرة باتت تتيح الفرصة أمام ابداعات الأطفال التى كشفت عن نبوغ كبير، وتميز لدى بعضهم.

جانب من انتاج الفتيات المرتادات لدار الشباب القديمة (تصوير الأخبار)وأثنت المؤطرة على جهود مرتادي المندوبية من الفتيات ، معتبرة أن بعضهن أظهر مهارات كبيرة في التطريز والنسيج ، وهو ما يؤهلن مستقبلا إلى الابتكار في المجال.

وقالت المؤطرة إنها سبق وأن نظمت دورة تكوينية للأطفال حول القراءة تحت عنوان "نقرأ معا" وهي وسيلة تسعى من خلالها إلى تعوديهم على هذا الأسلوب المهم ، وغرسه في نفوس الناشئة.