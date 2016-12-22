مسابقة قرآنية لفرع الشبيبة بعرفات

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 23:01

الأخبار (نواكشوط) ـ أقام فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمقاطعة عرفات مساء اليوم الثلاثاء مسابقة قرآنية شارك فها نحو خمسين طالبا من حفظة القرآن الكريم في المقاطعة.

وقد أشرف على المسابقة بعض القراء المشائخ، وأقيمت في أحد أكبر مساجد عرفات.

وقد اختارت الجمعية ثلاثة من المشاركين في المسابقة، وأهدتهم جوائز نقدية.

وتقول الجمعية إنها بمسابقتها هذه تريد أن تحفز الأوساط الشابة على حفظ القرآن الكريم، وتشجيع التنافس الشبابي في ذلك.