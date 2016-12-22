نواذيبو: الاتحاد الأروبي يمول مشاريع ثقافية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 01:45

جانب من انطلاقة دعم المشاريع الثقافية للجمعيات الشبابية (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - مول برنامج الإتحاد الأروبي الخاص بالمجتمع المدني مشاريع ثقافية لجمعيات شبابية بمدينة نواذيبو، وذلك بالتعاون مع مندوبية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ، وذلك بحصول كل واحدة منها على 700 ألف أوقية.

وشمل التمويل 3 جمعيات هي: جمعية رؤية شباب ، ومنظمة الكرامة للثقافة والرياضة ، ومنتدى الشباب للتنمية والعمل.

وكانت الجمعيات المختارة قد قدمت مشاريع ثقافية هي : التراث الجمالي للبنت الموريتانية و اعداد فيلم وثائقي عن الإغارة في امراكن ومشروع عن الألعاب التقليدية.

وقال المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية محمد المامي ولد لبو إن تمويل هذه المشاريع الثقافية يشكل لبنة إضافية لصالح الجمعيات الثقافية في المدينة.

وأعرب المندوب عن تشكراته للإتحاد الأروبي على الشراكة الإيجابية والبناءة والتى تجسدت في دعم الجمعيات ، وتمويل مشاريعها الثقافية.