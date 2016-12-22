نقاش كتاب"الخصائص المشتركة بين الطرة والنص الفائق"

تاريخ الإضافة: السبت, 13 حزيران/يونيو 2015 20:11

الأخبار (نواكشوط) - نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) مساء السبت في نواكشوط طاولة مستديرة لتقديم قراءة في كتاب: "الخصائص المشتركة بين الطرة والنص الفائق والخارطة العقلية" للمؤلف صلاح الدين ولد أحمد.

وأدار جلسة النقاش هذه الشاعر والأديب ناجي محمد الإمام، وحضرها رئيس المركز محمد ولد سيد أحمد فال (بوياتي) وعدد من الباحثين والمهتمين بالموضوع.

وقال القائمون على المركز، إن هذه الجلسة تدخل ضمن عمل فريق بناء القدرات بالمركز.

وقد تحدث المشاركون في الطاولة المستديرة، بإسهاب عن موضوع النص الفائق، وبداية ظهور "الخارطة العقلية" في ستينات القرن الماضي ببريطانيا.

وذكر المشاركون في الطاولة المستديرة أن البدو الرحل في شمال إفريقيا دمجوا بين الفكرتين حتى قبل ظهورهما، وذلك في شكل تدويني أحبوه بقوة وتفننوا في جماليته وأطلقوا عليه اسم "الطرة".