نواذيبو: معهد ابن ياسين يكرم المتفوقين

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 حزيران/يونيو 2015 16:52

 

جانب من تكريم معهد عبد الله بن ياسين زوال اليوم (تصوير الأخبار)جانب من تكريم معهد عبد الله بن ياسين زوال اليوم (تصوير الأخبار)الأخبار (نواذيبو)  - كرم معهد عبد الله بن ياسين الإسلامي بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا المتوفقين في ختام السنة الدراسية زوال الخميس 4 يونيو 2015

 

وشمل التكريم منح جوائز لأصحاب الرتب الأوائل من مختلف الأقسام على مستوى المعهد.

 

وقال مدير المعهد محمد ولد محمد مسعود إن الخطوة ترمي إلى تشجيع التميز الدراسي ، وحثهم على مزيد من العطاء العلمي والمعرفي في أوساط التلاميذ.

 

واعتبر المدير أن التكريم هو تقليد سنوي دأب عليه المعهد منذ سنوات لبث الحماس في نفوس الطلاب ، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، مبرزا الدور الذى لعبه المعهد في المدينة.

 

وأشار المعهد إلى أن مؤسسته ظلت صرحا علميا يساهم في نشر العلوم الشرعية ، ويكافح كل الأفكار المتطرفة ، ويحصن الشباب ضد الثقافات الوافدة في عصر القرية الكونية الواحدة.


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