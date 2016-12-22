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نواذيبو: معهد ابن ياسين يكرم المتفوقين
- تاريخ الإضافة: الخميس, 04 حزيران/يونيو 2015 16:52
الأخبار (نواذيبو) - كرم معهد عبد الله بن ياسين الإسلامي بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا المتوفقين في ختام السنة الدراسية زوال الخميس 4 يونيو 2015
وشمل التكريم منح جوائز لأصحاب الرتب الأوائل من مختلف الأقسام على مستوى المعهد.
وقال مدير المعهد محمد ولد محمد مسعود إن الخطوة ترمي إلى تشجيع التميز الدراسي ، وحثهم على مزيد من العطاء العلمي والمعرفي في أوساط التلاميذ.
واعتبر المدير أن التكريم هو تقليد سنوي دأب عليه المعهد منذ سنوات لبث الحماس في نفوس الطلاب ، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، مبرزا الدور الذى لعبه المعهد في المدينة.
وأشار المعهد إلى أن مؤسسته ظلت صرحا علميا يساهم في نشر العلوم الشرعية ، ويكافح كل الأفكار المتطرفة ، ويحصن الشباب ضد الثقافات الوافدة في عصر القرية الكونية الواحدة.