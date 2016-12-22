نقاش دكتوراه حول التناص في الشعر الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2015 09:33

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الأول في مدينة وجدة المغربية نقاش أطروحة دكتوراه في "آداب اللغة العربية وعلومها : قضايا ومناهج"، قدمها الباحث الموريتاني محمد ولد أحمد المختار.

وتحمل الأطروحة عنوان: "تجليات التناص في الشعر العربي الموريتاني المعاصرـ فاضل أمين ومحمد ولد عبدي نموذجا".

وقررت اللجنة التي تولت النقاش منح شهادة الدكتوراه للباحث بميزة "مشرّف جدا" مع التنْويه بالأطروحة.