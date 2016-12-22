معهد البحث العلمي ينظم ورشة للفهرسة الآلية للمخطوطات

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 27 أيار 2015 17:37

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت المديرة العامة للمعهد الموريتاني للبحث العلمي ابنته بنت الخالص، إن المعهد يبذل جهودا كبيرة في سبيل حفظ وصيانة ونشر التراث الثقافي لموريتانيا من خلال عمله على أرشفة شاملة للمخطوطات الموريتانية، مستخدما في ذلك كافة الوسائل الحديثة.

وأضافت بنت الخالص في كملتها لدى افتتاح ورشة تكوينية ينظمها المعهد حول الفهرسة الآلية للمخطوطات صباح اليوم الأربعاء: 27ـ مايو بقاعة المتحف الوطني، إن المعهد استطاع خلال واحد وأربعين عاما مضت منذ تأسيسه نفض الغبار عن مئات المخطوطات العلمية الهامة التي كانت مهددة بالضياع.

وشارك في الورشة التكوينية باحثون وخبراء في مجال أرشة وتوثيق المخطوطات.