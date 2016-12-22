اتصل بنا

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الإدارة :

- المدير العام: الهيبه ولد الشيخ سيداتى

الهاتف: 22000390 (222+)

البريد الالكتروني:  h.csidati@alakhbar.info

- التحرير: redaction@alakhbar.info

- المبيعات: sales@alakhbar.info

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البريد الالكتروني:  m.elbekay@alakhbar.info

- أسبوعية "الأخبار إنفو":

رئيس التحرير: أحمد ولد محمد المصطفى

الهاتف: 22433992 (222+)

البريد الالكتروني:  a.neda@alakhbar.info

- السكرتاريا المركزية:

هواتف:  25007839 (222+) - 25002828 (222+)


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

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