اسنيم يطيح بتفرغ زينه وينتزع صدارة الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الإثنين, 11 أيار 2015 20:43

جانب من مباراة الحسم مساء اليوم بين اسنيم وتفرغ زينهالأخبار(نواذيبو) - أطاح النادي المعدني (اسنيم) بضيفه "تفرغ زينه" في الجولة الحاسمة من الدوري الممتاز ، والتى جمعتهما مساء اليوم في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بهدف دون رد لينتزع بذالك صدارة الدوري على بعد جولتين من نهايته.

وكان اسنيم سباقا إلى خطف هدف المباراة من خلال ركنية نجح المهاجم (أوسمان) في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

ورغم تسجيله للهدف الأول إلا أن النادي المعدني ظل غائبا عن المباراة وسط شبه سيطرة للضيوف الذين فعلوا كل شيئ في المباراة سوى التسجيل ، وغابت النجاعة الهجومية غائبة عن نادي "تفرغ زينه".

وكان الشوط الثاني الأكثر إثارة حيث تميز بقدر كبير من الخشونه ، وشبه شجار بين لاعبي الفريقين قبل أن يحتوي الحكم الأمور ، ويعيدها إلى المسار الصحيح.

وصحا النادي المعدني في الشوط الثاني ، وتمكن من خلق فرص للتسجيل لم ينجح في تحويلها إلى أهداف وسط تـألق ل " ميلان" و "أوسمان" وهما خط الهجوم في النادي.

وتميزت المباراة بحضور غير مسبوق للجماهير الرياضية في مدينة نواذيبو ، وتدفقت على المنصات التى عجت بالجماهير المناصرة للنادي المعدني والمساندة له من أجل انتزاع اللقب ، وإعادته إلى خزائن اسنيم منذ 5 سنوات.

وكان لافتا حضور عمدة نواذيبو محمد ولد معطل ، والنائب البرلماني أتيام أوسمان للمباراة.

وبعيد الفوز اشتعلت الفرحة في أرجاء الملعب البلدي في مدينة نواذيبو فرحا بالانتصار الذى حققه نادي اسنيم ، واقترابه من معانقة كأس الدوري بعد ماتبقي له جولتين فقط مع أندية ضعيفة نسبيا.