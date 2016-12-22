رسميون يبحثون مدونة الصيد البحري

تاريخ الإضافة: الإثنين, 11 أيار 2015 19:29

الأخبار نواذيبو- ناقش وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه رفقة السلطات الجهوية والمنتخبين المحليين والفاعلين الاقتصاديين في مدينة نواذيبو مسودة مشروع القانون المتضمن لمدونة الصيد البحري.

وخصص اليوم الأول لعرض مشروع المسودة بشكل مفصل دفعت الوزير إلى التدخل والتعليق على بعض من فقراتها.

وقال الوزير إن اليوم الثاني سيخصص لتعميق النقاش حول المسودة ، وتقديم كل المقترحات التى يرونها ضرورية.

بدورهم قاطع بعض من الحضور متسائلا عن مصير الآراء التى قدموها في استراتجية الصيد والتى لم تر النور ، معتبرين أن المشاورة معهم شكلية حيث أن أرائهم لم تظهر في الإستراتجية الجديدة.

الوزير رد على المتدخلين قائلا " الوقت الآن ليس لنقاش الإستراتجية ، ولعل الآراء التى ذكرتم ليست محل اجماع.