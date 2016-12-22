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تعيين 11 مديرا جهويا للأمن بموريتانيا
- تاريخ الإضافة: الجمعة, 08 أيار 2015 18:19
الأخبار (نواكشوط) - قرر اللواء محمد ولد مكت تعيين عدة مدراء جهويين للأمن بولايات نواكشوط، واغلب مناطق الداخل ضمن تغيير هو الأوسع منذ رحيل اللواء أحمد ولد بكرن.
1- آدو ولد سيدي مديرا جهويا للأمن في نواكشوط الجنوبية
2- عبد الله ولد مبارك مديرا جهويا لنواكشوط الغربية
3- محمد محمود ولد الحسن مديرا جهويا لولاية نواكشوط الشمالية
4 - السفير ولد أحمد ولد الطلبة مديرا جهويا لولاية نواذيبو
5- اشريف المختار ولد اشريف المختار مديرا جهويا للأمن في ولاية إنشيري
6- المفوض انجاي مديرا جهويا للأمن في ولاية تكانت
7- لمفوض اشريف ولد الغرابي مديرا جهويا للأمن في ولاية اترارزة
8- لطالب بوي ولد سعيد مديرا جهويا للأمن في ولاية تيرس زمور
9- محمد أحمد ولد اسماعيل مديرا جهويا للأمن في ولاية الحوض الشرقي
10- النينه ولد خطري مديرا جهويا للأمن في ولاية كيدي ماغه
11- مديرا جهويا للأمن في ولاية آدرار المفوض الشيخ ولد مولاي ادريس