لقاء حاسم في تحديد بطل الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الخميس, 07 أيار 2015 23:16

الأخبار(نواذيبو)- يستقبل النادي المعدني (اسنيم) ضيفه "تفرغ زينه" في أحد أبرز الجولات لحسم الدوري الممتاز بموريتانيا في الجولة 23 مساء الإثنين القادم في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

الجولة الحاسمة والتى يشكل الانتصار فيها لأحد الفريقين بداية الإقتراب من معانقة اللقب حيث لاتفصل بين الناديين سوى نقطتين فقط.

"تفرغ زينه" يسعى جاهدا إلى تفادي السقوط في الملعب البلدي بمدينة نواذيبو ، وانتزاع نقطة هامة ، وربما الفوز على النادي المعدني في عقر داره وأمام جماهيره ، وهو ماسيمكنه فعليا من تسجيل فارق مريح (5 نقاط).

غير أن النادي المعدني يبدو متعطشا إلى تحقيق الفوز على أرضه ، والمصالحة مع الجماهير، وانتزاع نقاط اللقاء في مباراة مصيرية لأسنيم في اخرجولات الدوري الممتاز.

أنصار النادي المعدني يعولون كثيرا على الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز في موقعة الإثنين القادم في مدينة نواذيبو ، والتى قد تكون البوابة نحو إعادة اللقب إلى خزائن النادي.

المباراة تحظي بإهتمام كبير من قبل الجماهير الرياضية التى تحبس أنفاسها للقاء المرتقب.