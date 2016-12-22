الشغيلة تشكو الإضطهاد والتهميش في يومها العالمي بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 01 أيار 2015 13:34

الأخبار(نواذيبو)- اشتكى العمال في العاصمة الاقتصادية نواذيبو من أسموه ب"الإضطهاد والتهميش" الذين يعانون منه في عاصمة الاقتصاد وسط موجة احباط في صفوف العمال ، وتراجع كبير في مستوى المشاركة في الإحتفالات.

وقال العمال إن مختلف القطاعات تعرف ترديا غير مسبوق ، وتهدر كرامة العامل فيها في ظل غياب اهتمام من قبل مفتشية الشغل وتراخي من أرباب العمل وعدم رقابة من قبل السلطات.

واعتبر العمال إن قطاع الصيد يعاني من تردي واستفحال البطالة بشكل كبير ، وبات يحتاج إلى حلحلة مشاكله ، وتجديد أسطوله ، وتشخيص مشاكله من أجل المساهمة في التنمية المحلية.

شعارات مختلفة...

تنوعت الشعارات المتعددة التى رفعت في اليوم العالمي للشغيلة حيث كان لحضور البحارة الحيز الأكبر ، وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل.

ولم

تغب مطالب الأساتذة عن اليوم العالمي حيث ألحوا على منحهم قطعا أرضية من أجل أن تنتهي رحلة معاناتهم التى استمرت سنين ،وهو الطلب الذى يشتركونه مع عمال شركة النقل العمومي.

ورأي الأساتذة أن الوقت حان من أجل منحهم القطع الأرضية ، وتوديع عهود الإيجار التى استنزفت جيوبهم.

ولم يغب الحمالون عن اليوم العالمي حيث حضروا بقوة ، وطالبوا بتبعيتهم للميناء ، وتطبيق ابرتوكول الاتفاق الذي أبرموه قبل سنتين في الولاية ، وتم الإخلال به.

فيما أعرب عمال البلدية عن مناشداتهم للحكومة العمل على إيجاد الية لتسديد رواتبهم ، معتبرين أنهم يطالبون بثلاثة أشهر.

فيما حضر الجزارون في التظاهرة العالمية للمطالبة بتحسين ظروفهم ، ومنحهم العناية اللازمة في عاصمة الاقتصاد ، معربين عن أملهم في انصافهم.

وقد

طالبت المنسقيات الجهوية لمركزيات نقابية 6 قررت تنظيم العيد بشكل مشترك بتحسين ظروف الشغيلة التى تعرف ترديا كبيرا حسب قولهم.

وندد المنسقون في كلمة موحدة بماتعرضت له نساء وزوجات عمال اسنيم إبان إضراب اسنيم الماضي من قمع بمسيلات الدموع على يد الدرك.

واعتبر المنسقون أن الثروة البحرية تعاني من الإستغلال المفرط ، وسوء تسيير مصادر الصيد مما يفرض إعادة النظر في ذالك ، منتقدين ماتقوم به السفن الصينية التى تحطم كل ماتمر به في البحر.

وقال المنسقون إن الصيادين يعانون من تكرار الحوادث البحرية التى تحصد أرواح الكثير منهمّ.

بدوره اتحاد العمال الموريتانيين أعرب عن مطالبته بإستدعاء الشركاء الإجتماعيين في أسرع وقت ممكن لتوقيع محضر توافقي حول دفع زيادة الرواتب المقدمة من طرف رئيس الجمهورية 10 في المئة و 50 في المئة حتى يتسنى للقطاع الخاص الإستفادة منها.

وطالب الإتحاد بتطبيق قانون الأسلاك بالنسبة لسلك التعليم ، وتوزيع القطع الأرضية على جميع المعلمين ، وتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية ، وتحسين القدرة الشرائية للعمال.

بدوره فضل أحد الأطفال مشاركة الشغيلة في يومهم العالمي طيلة مسيرتهم منتقدا الشركة الصينية التى قال إنها كانت سبب معاناة السكان.