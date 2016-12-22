مدرسو نواذيبو: علقنا أنشطتنا لفتح السلطات للحوار معنا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2015 00:07

أعلن المدرسون تعليق أنطشتهم التصعيدية في نواذيبو لمنح الفرصة أمام السلطة(أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- أعلن مدرسو نواذيبو عن تعليق أنشطتهم التصعيدية التى كان من المقرر أن تستمر بفعل فتح السلطات المحلية لحوارمعهم ، وتعهدها ببذل جهود لتسوية مطلبهم.

وقال المدرسون من نقابات التعليم الأساسي والثانوي والفني في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم إنهم قرروا إتاحة الفرصة أمام السلطات الجهوية ، ورمي الكرة في مرماها حيث علقوا كافة أنشطتهم التى كانت تضم سلسلة وقفات وإضراب لثلاثة أيام في نهاية مايو المقبل.

واعتبر رئيس اتحاد المدرسين سيدي باب ولد صالحي أن تعليق الأنشطة جاء إثر لقاء جمعهم بوالي نواذيبو والمديرة الجهوية للتهذيب تعهدوا فيه بطرح القضية في أعلي دوائر السلطة ، ولفت انتباه الحكومة إليها لحلها.

وأعرب ولد صالحي عن أمله في أن تتم تلبية مطلبهم الجوهري المتمثل في حصولهم على قطع أرضية معلنا عن تمسكهم به ، وسعيهم الحثيث من أجل تثمين الحوار ، وإظهار أن التصعيد ليس هدفا في حد ذاته.

أما النقابي في المعلمين سيدي محمد ولد بوشارب فقد اعتبر أن قرار تعليقهم للأنشطة الاحتجاجية هو بادرة حسن نية من النقابات من أجل فتح المجال أمام جهود السلطات ، ومنحها الوقت الكافي لحلحلة القضية.

بدوره أمادو جا فقد رأى أنهم لمسوا مستوى من التعاطي في خطاب السلطات الإدارية وتجاوبا جعلهم يمنحون الوقت الكافي لتلبية مطلبهم ، معربا عن تعليقهم للآمال عريضة على زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لحلحلة الأزمة وحصولهم على القطع الأرضية

بدوره منسق أساتذة التعليم الثانوي المعلوم ولد أوبك قال إن فتح حوار مع النقابات أظهر نضجها ، وتعطشها للتسوية ، وتقديرها للمسؤولية هو مادفعها إلى تعليق أنشطتها معربا عن أمله في أن تتم مكافأتهم بمنحهم قطعا أرضية.