"تفرغ زينه" يهزم نواذيبو ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2015 17:48

تجرع نادي أف س نواذيبو هزيمة قوية أمام تفرغ زينه بهدفين دون رد (تصوير الأخبار)الأخبار(نواكشوط)- تمكن نادي "تفرغ زينه" من إلحاق هزيمة ثقيلة بحامل لقب الدوري الممتاز "أف س نواذيبو" بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم بنواكشوط.

وتمكن نجم تفرغ زينه" يعقوب دينا" من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 من الشوط الأول قبل أن يعزز زميله في الفريق "صمب عبد الله" التقدم بهدف رائع في شباك حارس نواذيبو.

وبهذا الفوز المستحق يستعيد "تفرغ زينه" صدارة الدوري الممتاز ب 48 نقطة فيما يتجمد رصيد نادي "أف س نواذيبو" عند 35 نقطة.

وبرسم نفس الجولة خسر نادي اسنيم أمس في العاصمة نواكشوط أمام الونكورد بهدفين مقابل واحد في الجولة 21 من الدوري الممتاز.