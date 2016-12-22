اسنيم يخطف فوزا شاقا من جمل

تاريخ الإضافة: السبت, 18 نيسان/أبريل 2015 20:48

تمكن النادي المعدني من خطف فوز شاق من أمام كمل حفظ ماء وجهه واعتلي صدارة الدوريالأخبار(نواذيبو)- خطف النادي المعدني (اسنيم) فوزا بشق الأنفس في نهاية المباراة التى جمعته بنظيره جمل في افتتاح الجولة 20 من الدوري الممتاز بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا بهدفين مقابل واحد عن طريق ضربة جزاء أثارت زوبعة قوية في صفوف أنصار المشجعين الرياضيين لجمل.

اسنيم كان سباقا إلى فتح باب التهديف عن طريق نجمه "جارا" بهدف رائع في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وحاول النادي المعدني تعميق جراح الضيوف إلا أن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة عن الكتيبة الهجومية لأبناء المدرب "بيرام كي" الذين أضاعوا فرصا حقيقية للتهديف.

ومع مطلع الشوط الثاني من المباراة غاب اسنيم عن المباراة مفسحا المجال أمام كمل الذى جال وصال، وأحكم قبضته على المباراة بشكل كامل ، وتمكن مهاجمه من إدراك هدف التعادل اثر ضربة حرة نجح المهاجم (11) في تسجيلها بطريقة الكبار.

ورغم طرد الحكم لأحد لاعبي كمل إلا أن ذالك لم يؤثر عليه حيث أحرج النادي المعدني ، وكاد أن يسجل الهدف الثاني غير أن الدقيقة الأخيرة حملت الخبر السعيد لنادي اسنيم حيث حصل على ضربة جزاء سجل منها هدف التقدم.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي اسنيم إلى 46 نقطة ليتصدر مؤقتا الدوري في انتظار المباراة التى ستجمع "تفرغ زينه" ولكصر.

وأشعل قرار الحكم موجة غضب كبيرة في صفوف الجهاز الفني لنادي جمل الذى فقد أعصابه بفعل التحكيم غير أن جهودا بذلها البعض نجحت في تهدأتهم.