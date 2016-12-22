المدرب يدفع ببسام أساسي في لقاء موريتانيا أمام النيجر

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2015 16:40

الأخبار(نواكشوط)- دفع المدرب الفرنسي للمنتخب الموريتاني مارتنيس باللاعب مولاي أحمد خليل المعروف ببسام في التشكلة الأساسية خلفا لزميله شقرون في المباراة التى ستجمع المرابطين بغامبيا مساء اليوم في الملعب الألومبي بنواكشوط.

فيما أبقي المدرب على بقية التشكلة التى لعب بها أمام المنتخب الغامبي والتى خسر فيها بهدف دون مقابل.

وتعلق الجماهير الرياضية آمالا عريضة على لقاء نواكشوط من أجل خطف الفوز ، واغتنام فرصة الأرض والجمهور.