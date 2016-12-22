نواذيبو: نساء عمال اسنيم يتظاهرن أمام منزل مدير اسنيم(صور)

تاريخ الإضافة: الأحد, 29 آذار/مارس 2015 23:50

الأخبار(نواذيبو)- تظاهرت العشرات من نساء وأمهات عمال اسنيم مساء اليوم الأحد 30 مارس 2015 في حي كانصادو العمالي الواقع على بعد 10 كلم من المدينة أمام منزل المدير العام للشركة.

ورددت النسوة المتظاهرات شعارات تطالب بحلحلة سريعة للأزمة التى تقترب من دخول الشهر الأول في مدينة نواذيبو وشهرها الثالث في أزويرات.

وحملت بعض النسوة مرجلا في تعبير عن أن الأوضاع باتت صعبة بفعل مرور شهر كامل من الإضراب دون أن تتم تسوية المشكل.

ودعت النسوة المتظاهرات مدير اسنيم إلى التحرك سريعا من أجل بذل جهود لحلحلة الأزمة التى تعصف بالشركة منذ أشهر.

وقالت نسوة متظاهرات ل "الأخبار" إنهن يرمين من وراء الخطوة الإحتجاجية إلى ايصال رسالتهن إلى المدير العام للشركة بغية تسوية الأزمة.

وتقول النسوة إن قوات من الدرك تدخلت أثناء الإحتجاج ، وأطلقت وابلا من مسيلات الدموع لتفريقهن بالقوة مما تسبب في اختناق بعضهن حسب قولهن.

وكان عمال اسنيم بمدينة نواذيبو قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل يوم 2 مارس الماضي.