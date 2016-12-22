الإتحاد الأروبي يكون 60 منظمة قاعدية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 آذار/مارس 2015 16:40

جانب من افتتاح النشاط التكويني للمنظمات القاعالأخبار(نواذيبو)- أطلق الإتحاد الأروبي زوال اليوم الإثنين 16 مارس 2015 برنامجا تكوينيا لصالح 60 من المنظمات القاعدية بالعاصمة الاقتصادية لموريتانيا.

ويشمل البرنامج التكويني التعاونيات الزراعية والنسوية ، والنوادي الشبابية ورابطات آباء التلاميذ في بلديتي انواذيبو وبولنوار من أجل بناء قدراتها في مجال التسيير وإدارة المشاريع.

ويهدف المشروع الممول بمبلغ 124 مليون أوقية مقدمة من طرف الاتحاد الأوربي في إطار برنامج دعمه لصالح المجتمع المدني والثقافة إلي ترقية المجتمع المدني ودمجه على المستوي المحلي في ما يتعلق بالتنمية المحلية.



بدوره منسق برنامج الاتحاد الأوربي للمجتمع المدني والثقافة باتريك ريكارد قال أن هذاالمشروع سيمكن التجمعات المحلية من التنظيم في إطار سياسات عمومية للتنميةالمحلية ولعب الدور المنوط بها.



أما مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية محمد المصطفي ولدالمختارفقد اعتبر أن هذا المشروع يهدف إلي دعم قدرات المجموعات القاعدية في بلديتي نواذيبو وبولنوار، مشيرا إلي أن ذلك الدعم إضافة إلي التمويل سيشمل مجالات أخري تتعلق بالتكوين والإرشاد..