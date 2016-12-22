نواذيبو: مركزيات نقابية تساند عمال اسنيم المضربين(صور)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2015 15:24

الأخبار(نواذيبو)- أعلنت 7 مركزيات نقابية بموريتانيا مساندتها لعمال اسنيم المضربين في مدينة نواذيبو بعد مرور أسبوع كامل من الإضراب المفتوح دون أن يلوح في الأفق مؤشر على حلحلة الأزمة.

وقال قادة المركزيات النقابية في تجمع جماهيري في الحي العمالي الذى يبعد من المدينة 10 كلم إن الوقت حان من أجل أن تقتنع الشركة بالجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي العمال الشرعيين.

وحذر قادة المركزيات النقابية من مغبة تمادي الشركة في تجاهلها للإضراب الذى ينعكس بشكل سلبي على اقتصاد موريتانيا.

بدورهم ظهر ولأول مرة مناديب عمال نواذيبو بعد أسبوع من الإعتصام في المنازل على المنصة للحديث للعمال مؤكدين على تماسكهم ، ووقوفهم صفا واحدا معلنين عن ترحيبهم بالمفاوضات مع زملائهم في أزويرات.

وكان قادة المركزيات النقابية السبعة قد وصلوا الليلة البارحة من أجل إعلان مساندة العمال المضربين ، والإتصال بالسلطات الجهوية وشركة اسنيم والعمال.

ودخل

عمال اسنيم بنواذيبو الثلثاء الماضي ويعتبرون أن نجاح الإضراب بنسبة كبيرة ألزم الشركة بالإختفاء عن الإعلام حيث لاذت بالصمت ، ولم يعد أمامها من بد سوى الإنحناء بعد أن تأكدت بأن شق صفوف العمال مستحيل.