بطولة مدرسية بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 آذار/مارس 2015 19:11

والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يورا أثناء مصافحته للفرق الأخبار(نواذيبو) - أطلقت الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو فعاليات النسخة الرابعة من البطولة المدرسية المعروفة محليا ب"كأس الوالي" وسط حضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية وأعضاء الأسرة التربوية.

ويتنافس في البطولة 16 فريقا من مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية يتوزعان على 4 مجموعات.

وقالت مديرة التعليم صفية بنت بمب إن إدارتها دأبت على تنظيم هذه البطولة تطبيقا لتوجيهات وزارة التهذيب الوطني الرامية إلى ترقية الرياضة المدرسية ، وتنمية الذوق الرياضي لدى المتعلمين.

وأشارت المديرة إلى أن النسخة الجديدة للبطولة تتزامن مع اعلان الرئيس هذه السنة عاما للتعليم ، وهو مايستدعي تضافر جهود الجميع من أجل اعطاء هذا النداء ماهو جدير به من البذل والتضحية والعطاء ، وبذالك نترجمه إلى واقع مشرق للتربية.

وستستمر هذه البطولة على مدى أسابيع تتبارى فيها الاندية المدرسية من أجل التتويج بالكأس.