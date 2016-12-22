اسنيم يكتسح تجكجة بخماسية

تاريخ الإضافة: السبت, 28 شباط/فبراير 2015 20:28

الأخبار(نواذيبو)- اكتسح نادي اسنيم نظيره تجكجة بخماسية نظيفة في افتتاح جولات الدوري الممتاز في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم السبت 28 فبراير 2015 بمدينة نواذيبو.

وبدا النادي المعدني متعطشا من أجل الفوز على ضيفه من تجكجة في حكاية ثأرية لغريمه التقليدي (أف س نواذيبو) حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق نجميه (جارا) و(أعثمين) فيما تمكن تجكجة من تذليل الفارق مع نهاية الشوط الأول.

ومع مطلع الشوط الثاني صحا تجكجة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني وسط مساعي منه للعودة إلى المباراة غير أن أحلامه تلاشت حين تمكن صانع ألعاب اسنيم (أعثمين) من تسجيل الهدف الرابع ، فيما منح حكم اللقاء ضربة جزاء للنادي المعدني وسط جدل واسع حول شرعيتها وينتهي اللقاء بخمسة أهدف.

وقد أشعلت ضربة جزاء موجة غضب واسع في صفوف أنصار نادي "تجكجة" واعتبروها غير شرعية ، معربين عن خيبة أملهم جراء ضعف التحكيم في موريتانيا.

أنصار النادي المعدني احتفلوا جراء وضع حد لنادي "تجكجة" الذى تغلب على "أف س نواذيبو" لمرتين متواليتين.

وبهذا الفوز يكون النادي المعدني قد حافظ على صدارة الدوري الممتاز بحصوله على 35 نقطة.

وفي مباراة أخري عاد النادي البرتقالي "أف س نواذيبو" بإنتصار ثمين من خارج قواعده حين هزم نادي لعصابة بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 22 نقطة.