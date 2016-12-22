نواذيبو:مطالب نقابية بنقل المفاوضات إلى ازويرات

تاريخ الإضافة: السبت, 28 شباط/فبراير 2015 14:30

الأخبار(نواذيبو)- سلم مناديب عمال اسنيم مساء اليوم الجمعة 28 فبراير 2015رسالة إلى مدير المصادر البشرية يطالبون فيها بضرورة نقل المفاوضات إلى المدينة المنجمية (أزويرات) في الشمال الموريتاني.

وقالت مصادر نقابية لوكالة الأخبار إن الرسالة التى وقع عليها مناديب العمال تقضي أيضا بتراجعهم عن الإضراب في مقابل شروع الشركة في التفاوض مع زملائهم في أزويرات.

واعتبرت المصادر أن مدير المصادر البشرية نقل الرسالة إلى المدير العام لنقاشها معه على أن يخبرهم بالرد لاحقا.

وكانت سلسلة لقاءات ماراتونية قد انعقدت بين المدير العام وكبار مديريه ، كما عرف اجتماعات مع مناديب العمال.