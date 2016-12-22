ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 شباط/فبراير 2015 17:19

الأخبار (نواكشوط) - تتوقع مصادر الرصد الجوي يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى أن تتميز الوضعية الإنوائية بهبوب رياح معتدلة إلى قوية شمالية شرقية إلى شرقية على عموم البلاد، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية الغربية والوسطى والجنوبية.

وستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على طول السواحل واترارزة ولبراكنة وكوركول وانشيري وآدرار وتكانت و لعصابة والحوضين.





وستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة على شمال البلاد وصافية على بقية التراب الوطني.





درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الخميس 25 فبراير 2015:





بئر إم كرين: 09 درجة مئوية 27 درجة مئوية

ازويرات: 14 "" 29 ""

شنقيط: 15 "" 30 ""

أطار: 16 "" 32 ""

وادان 14 "" 27 ""

أكجوجت: 18 "" 33 ""

نواذيبو: 17 "" 28 ""

نواكشوط: 18 "" 34 ""

بوتلميت: 18 "" 34 ""

ألاك: 19 "" 35 ""

روصو: 18 "" 34 ""

كيهيدي: 20 "" 36 ""

سليبابي: 21 "" 36 ""

كيفة: 17 "" 34 ""

تجكجة: 16 "" 32 ""

تيشيت: 14 "" 30 ""

لعيون: 17 "" 34 ""

النعمة: 16 "" 32 ""

ولاتة: 14 "" 30 ""