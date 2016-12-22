مواجهات ثأرية في الكأس الوطنية

تاريخ الإضافة: الخميس, 19 شباط/فبراير 2015 21:40

هل يتمكن النادي البرتقالي من إزاحة نادي تجكجة وإقصاءه من الكأس الوطنية؟الأخبار(نواذيبو)- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مواجهة ثأرية في تصفيات الكأس الوطنية مساء الأحد 22 فبراير 2015 بالملعب البلدي بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو بين نادي "أف س نواذيبو" و"تجكجة".

النادي البرتقالي يبدو في مواجهة مصيرية مع نظيره المغمور والذي سبق وأن ألحق به هزيمة ثقيلة في الدوري الممتاز بهدفين دون رد مما يجعل اللقاء ثأريا بامتياز.

ويطمح "تجكجة" إلى تكرار سناريو الأسابيع الماضية في ملعب نواذيبو حين أطاح بحامل اللقب بفوز مستحق انتزع فيه مساندة الجماهير الرياضية لنادي "أف س نواذيبو" ، وعمق فيه من جراح النادي الجريح.

غير أن أنصار النادي البرتقالي يرون في اللقاء فرصة مناسبة للمصالحة مع الجماهير بعيد استعادة النادي لتوازنه ، معتبرين هزيمته لجمل السطارة يبرز أنه استعاد عافيته ، وبات قادرا على التأهل ، وإزاحة نادي تجكجة بسهولة.

وفي نفس الملعب البلدي سيضرب النادي الرياضي لخيرية اسنيم موعدا مع جمل السطارة من روصو في لقاء هام.

النادي الرياضي الصاعد يدخل المباراة وهو مزهو بفوز هام على "أكجوجت" الأسبوع الماضي في تصفيات دوري الدرجة الثانية ، وأداء جيد للأشبال الطامحين إلى الصعود إلى دوري الأضواء.