مدرسو نواذيبو يقررون التظاهر

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 شباط/فبراير 2015 15:17

مؤتمر صحفي سابق لإتحاد المدرسين (أرشيف الأخبار)مؤتمر صحفي سابق لإتحاد المدرسين (أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- أعرب رؤساء أقسام النقابات التعليمية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو عن أسفهم لعدم التجاوب مع مطلبيهم المتمثلة في منح القطع الأرضية وعلاوة البعد ، مشرين إلى أنهم سيتظاهرون الأربعاء المقبل.

 

وقال الرؤساء لنقابات (التعليم الأساسي والثانوي والفني)  في بيان مشترك أصدروه زوال الإثنين وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إنهم سيتوفقون عن التدريس يوم الأربعاء 18 فبراير من العاشرة صباحا وحتى 14 زوالا ، والتجمهر أمام مقر حاكم نواذيبو.

 

ودعا البيان المشترك كافة المسؤولين بالولاية إلى العمل من أجل الدفع نحو تسوية عاجلة للمطلبين ، مشيرين إلى أن كل الخيارات النضالية ستبقي مفتوحة حسب تعبير البيان.


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