نواذيبو: عمال يطالبون بتحقيق مطالبهم ويلوحون بالإضراب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 شباط/فبراير 2015 15:09

الأخبار(نواذيبو)- دعا مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) الإداري المدير العام للشركة إلى تلبية مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور ، وتطبيق محضر الإتفاق الموقع في 3 مارس 2014 بأزويرات ، وصرف علاوات الإنتاجية ومنح راتبين للمتقاعدين.

وقال المناديب في إشعار بالإضراب أودعوه زوال اليوم 11 فبراير 2015 وحصلت "الأخبار" على نسخة منه إنه بعد مرور 10 أيام ولم تلب مطالبهم فإنهم سيتوقفون عن العمل لساعتين من 7 إلى 9 في أيام 25 – 26 – 27 في المؤسسة على مستوى نواذيبو.

وأشار العمال في إشعارهم إلى أنه إذا لم تتحق المطالب فإنهم سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من 2 مارس 2015 حتى تتحقق مطالبهم وفق الإشعار