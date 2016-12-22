لكصر يهزم نواذيبو بهدف دون رد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 شباط/فبراير 2015 21:46

تلقي النادي البرتقالي الهزيمة الخامسة فهل يتمكن المدرب الجديد من استعادة نغمة الإنتصارات؟الأخبار(نواذيبو)- تغلب نادي لكصر على ضيفه "أف س نواذيبو" بهدف دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم في نواكشوط برسم الجولة الأخيرة من جولات الذهاب من الدوري الممتاز.

وتمكن نادي لكصر من خطف هدف اللقاء ، وانتزاع نقاط المباراة الثلاثة ليعمق بذالك جراح النادي البرتقالي الذى لم يستعد بعد توازنه بعد سلسلة هزائم متوالية كان آخرها سقوطه أمام المنتخب الأول للمرابطين بخماسية.

ورغم أن النادي البرتقالي حصل على ضربة جزاء إلا أنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل.

وكانت إدارة النادي قد أقالت المدرب الغاني "أنجيان موريل" قبل أسبوعين وعينت موسي قاسم خلفا له.