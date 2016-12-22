الجرنالية بنواذيبو: ملفنا لايزال عالقا

تاريخ الإضافة: الأحد, 08 شباط/فبراير 2015 22:56

جانب من تجمع سابق لعمال الجرنالية في نواذيبو (أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- أعرب عمال الجرنالية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو عن خيبة أملهم من عدم حلحلة ملفهم والذي لايزال عالقا إلى حد الساعة.

وقال العمال في تجمع عمالي بمباني منسقية الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مساء الأحد 08 فبراير 2015 إنهم يطالبون بإنهاء معاناتهم ، وتسوية الملف بشكل نهائي بعد تجاوزها الآجال القانونية المحددة.

وقال رئيس قسم البني التحتية أمي ولد سيد أحمد إن الملف لم تتم تسويته بشكل كامل ، وهناك شرائح واسعة لم يتم ترسيمها ، ولايزال مصيرها مجهولا إلى حد اللحظة بحسب تعبيره.

وأشار النقابي إلى أنه بعث ب 29 رسالة حول الملف منها رسائل لرئاسة الجمهورية وأخري لإدارة الشركة ووزارة الوظيفة العمومية ، ويأمل في أن يتم تسوية الملف وطيه بشكل نهائي.

ودعا العمال المتدخلون الحكومة الموريتانية إلى الإسراع في تسوية ملفهم ، وتحريرهم من واقعهم المزري في المقاولات التى يعملون بها حسب قولهم.