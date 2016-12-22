اسنيم الخيرية تزيح أكجوجت من الكأس الوطنية

تاريخ الإضافة: السبت, 07 شباط/فبراير 2015 19:51

الأخبار(نواذيبو)- تمكن النادي الرياضي لاسنيم الخيرية من إزاحة "أف س الساحل" لأكجوجت بضربات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم في الملعب البلدي بمدينة نواذيبو.

ورغم أن النادي الذى يلعب في الدرجة الثانية كان متقدما بثلاثة أهداف مقابل واحد لضيفه (أف الساحل لأكجوجت) إلا أن الضيوف تمكنوا من إدراك التعادل في الشوط الثاني ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التى ابتسم الحظ فيها للنادي الخيري المعدني.

وقد عرفت المباراة طرد لاعبين في آن واحد إثر إشهار الحكم لبطاقتين حمراوين في نفس اللحظة قبل أن يحتج أحد طواقم الجهاز الفني على الحكم ، وهو مارد عليه بطرده من الملعب.