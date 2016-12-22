قيادي بتواصل: وجود آليات وضمانات شرط الحوار

تاريخ الإضافة: السبت, 31 كانون2/يناير 2015 21:44

جانب من الندوة التى نظمها قادة الحزب في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- قال مسؤول الشؤون السياسية والبرلمانية في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الشيخاني ولد بيب إن ايجاد آليات وضمانات وبئة مناسبة تعتبر شروطا أساسية لنجاح الحوار لكي لايتحول إلى فقاعات إعلامية حسب وصفه.

واعتبر المسؤول السياسي في ندوة نظمها حزبه بمدينة نواذيبو مساء السبت 31 يناير 2015 أن حزبه متمسك بنهج الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لتخفيف الإحتقان السياسي في موريتانيا ، معلنا عن ترحيب حزبه بذالك وسعيه الحثيث لتحقيقه.

ورأي القيادي في الحزب ذي الميول الإسلامية أن ماجري حتى الآن لايعدو رسالة حملها زعيم التحالف الشعبي إلى الحكومة ثم أرسلت الأخير ردا.

وبخصوص انتخابات مجلس الشيوخ قال القيادي إن حزبه يمتلك 530 مستشارا بلديا وليس عليه ضعط ، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتخابات في أجواء الحوار قد لايكون ملحا.

وتحدث ولد بيب ماقال إنها محددات رئيسية لحزبه حيث أنه اصلاحي وليس ثوري ولايلبس تصرفاته ثوب الأحكام الشرعية بقدر مايعتبره رأيا يحتمل الصواب والخطأ حسب وصفه.

أما عضو المكتب السياسي للحزب أحمد جدو ولد باهيه فقد قعد للعمل السياسي واستطرد نصوصا شرعية حول ضرورة اضفاء البعد العبادي على العمل السياسي حسب قوله.