معسكر تدريبي للمرابطين بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 27 كانون2/يناير 2015 16:35

الأخبار(نواذيبو)- حط منتخب المرابطين الرحال في العاصمة الاقتصادية نواذيبو أمس الإثنين في مستهل معسكر تدريبي يدوم 10 أيام.

 

وقالت مصادر لوكالة الأخبار إن المنتخب الوطني شرع صباح اليوم في أولى حصصه التدريبية في الملعب البلدي في قلب المدينة.

 

وكشفت المصادر عن أن المنتخب يضم 25 لاعب المدينة ومن المتوقع أن يجري لقاءات ودية مع كل من ناديي "أف س نواذيبو" و"اسنيم" كانصادو.

 


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