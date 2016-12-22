الجزارون: لن نقبل غرامة بلدية نواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 20 كانون2/يناير 2015 16:21

اشتكى الجزارون من رفع الرسوم عليهم وطالبوا بإلغائها(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- قال العديد من الجزارين في العاصمة الاقتصادية نواذيبو إنهم يرفضون الغرامة الجديدة التى أعلنت عنها البلدية صباح اليوم بحقهم ، معتبرين أنها تحولت من 200 أوقية إلى 400 على الشاة.

واعتبر الجزارون الذين تجمعوا أمام القصر البلدي زوال اليوم 20 يناير 2015 إن البلدية رحلتهم إلى خارج المدينة ، ويتطلب ذالك منهم توفير 500 أوقية ذهابا و500 أوقية إيابا علاوة على دفع رسوم نقلها، وتتضاعف معاناتهم اليوم بقرار البلدية القاضي بمضاعفة الرسوم عليهم حسب قولهم.

واعتبر الجزارون أن البلدية عليها إعادة النظر في الرسم الجديد ، وإعادته إلى وضعيته الأولي خصوصا وأنه مفروض على كل شاة.

وناشد الجزارون والي الولاية وعمدة المدينة التدخل العاجل من أجل إنصافهم خصوصا أنهم يحتاجون مراعاة ظروفهم والعاملين في المهنة والذين يقدرون بالمئات من المواطنين حسب قولهم.