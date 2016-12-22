نقابي : ثانوية التكوين الفني بنواذيبو تحولت إلى حظيرة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 12 كانون2/يناير 2015 20:35

الأخبار(نواذيبو)- قال القيادي في نقابة أساتذة التكوين الفني بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو ابراهيم ولد محمود إن الثانوية أضحت حظيرة وملجئا لتكوين الفاشلين مرجعا الأمر إلى ماسماه ب"سوء إدارة المؤسسة ، وعدم وجود أدوات ومعدات للتكوين وتهميش الكادر البشري".

واعتبر النقابي في بيان حصلت "الأخبار" على نسخة منه أن إدارة المؤسسة لايهمها التعليم والتكوين ، وكل اهتمامها هو صرف الميزانية على الأوراق ، وكذا التحايل على الوزارة من أجل تبرير النفقات الوهمية.

وكشف النقابي عن الأسفار التى تحسب على المؤسسة بدون أن تكون لها فائدة ، لافتا الإنتباه إلى غياب الإدارة ولمدة تزيد على 15 يوما مما يعرقل سير الدراسة وفق تعبيره.

واستغرب النقابي من تقاعس الإدارة عن توزيع المستلزمات الدراسية إلا في دسمبر الماضي فيما لم توزع ملابس الطلاب لحد الساعة ، وفضلت الإدارة المماطلة حسب تعبيره.

وأشار النقابي إلى أن المعدات الموجودة في المؤسسة تعود إلى ستينات القرن الماضي وأغلبها عاطل عن العمل بالرغم من أن المؤسسة تملك ميزانية تقارب 60 مليون أوقية ، ومع ذالك لم يتم شراء ولاألة واحدة من ميزانية المؤسسة منذ نشأتها.

وأعرب النقابي عن تذمر واسع في صفوف الأساتذة أمام هذه الوضعية التى يملكون ازاءها حولا ولاقوة ، حيث لاتتم استشارتهم بل تعمد الإدارة بث الشقاق بينهم وتنفرد بكل شيئ وفق قوله.

وتساءل النقابي عن السر في عدم ارسال الوزارة والإدارة منذ 5 سنوات لمفتش للوقوف على حقيقة مايجري في هذه المؤسسة.