اختتام مهرجان الأدب الموريتاني

تاريخ الإضافة: الخميس, 01 كانون2/يناير 2015 13:27

الأخبار (نواكشوط) – اختتمت البارحة بفندق الخاطر بنواكشوط فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الأدب الموريتاني بمشاركة واسعة من شعراء البلد وكبار مثقفيه.

وقد تم خلال الحفل الذي أقيم في نهاية الأيام الأربعة للمهرجان تكريم أبرز الشعراء الراحلين، وبعض الشعراء الحاليين ممن شاركوا في أماسي المهرجان الأدبية.

واعرب قادة الاتحاد عن ارتياحهم للدعم الحكومي والمشاركة الجماهيرية قائلين إنها نسخة كانت مميزة ببعدها الإقليمي وتنظيمها الذي اختلف عن النسخ السابقة.