مواجهات قوية في الدوري الممتاز

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 31 كانون1/ديسمبر 2014 16:45

هل يستعيد النادي البرتقالي توازنه ويتجاوز الصعوبات؟الأخبار(نواذيبو)- تحبس الجماهير الرياضية أنفاسها بانتظار مواجهات كروية مرتقبة لأندية العاصمة الاقتصادية نواذيبو في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وهكذا من المنتظر أن يستقبل نادي اسنيم ضيفه من الجيش الوطني في لقاء هام للنادي المعدني الساعي لإستعادة صدارة الدوري ، وانتزاع نقاط المباراة الثلاثة من على أرضه غير أن نادي الجيش تمكن قبل أسبوعين من إلحاق هزيمة كبيرة بنادي "أف س نواذيبو" بهدفين دون رد.

وتبقي المباراة مفتوحة على كل الإحتمالات وإن كانت من الناحية النظرية تبدو محسومة على الورق إلا أن النتيجة لن تتحدد إلا بعد صافرة حكم المباراة النهائية.

نادي "أف س نواذيبو" سيتقبل في ملعبه نادي الشرطة ، وهي فرصة مهمة للنادي البرتقالي من أجل تحقيق الفوز ، ورفع رصيده إلى 15 نقطة غير أن عامل المفاجأة يبقي واردا بالنظر إلى المستوى المتذبذب الذى يمر به النادي البرتقالي الذى تلقي في الجولات الماضية عدة هزائم.

متصدر الدوري نادي الكونكورد سيواجه نادي سيلبابي وهي فرصة مواتية من أجل تحقيق الفوز ، والإحتفاظ بصدارة الدوري.