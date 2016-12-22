الحكومة تعقد اجتماعا استثنائيا غدا الأربعاء

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 30 كانون1/ديسمبر 2014 17:22

الأخبار (انواكشوط) – تعقد الحكومة الموريتانية غدا الأربعاء 31 – 12 – 2014 اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي في العاصمة انواكشوط، وذلك في تقديم استثنائي له إلى الأربعاء بدل الخميس بسبب منح فاتح العام 2015 عطلة رسمية في موريتانيا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء عدة ملفات من بنيها استدعاء الهيئة الناخبة لمجلس الشيوخ، والتي من المنتظر أن يجرى دورها الأول نهاية شهر مارس القادم، وتعيين رؤساء وأعضاء بعض مجالس الإدارة، ومن بنيها مجلس إدارة الجامعة الإسلامية في مدينة العيون عاصمة الحوض الغربي.

كما أن من الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء نقاش منح رخصة للبحث عن الزئبق في موريتانيا.