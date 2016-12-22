السماكون: المهنة عرفت تحسنا كبيرا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 30 كانون1/ديسمبر 2014 15:50

جانب من تجمع اتحادية السماكين زوال اليوم في نواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- قال رئيس اتحادية السماكين الموريتانيين محمد ولد الربيع إن مهنة السماكين عرفت تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة ، وخرجت من العدم إلى الوجود.

واعتبر ولد الربيع على هامش اجتماع الجمعية العامة الثانية المنعقدة في 30 دسمبر 2014 بمدينة نواذيبو إن السنوات الأربعة الأخيرة عرفت بعض المكاسب حققتها الإتحادية من حماية البيئة ، ونشر الوعي في صفوف المنشغلين بالمهنة.

وأعرب رئيس الاتحادية عن شكره للسلطات الإدارية عن حسن التعاطي معهم كهيئة عاملة في مجال ذى ارتباط بحياة شريحة واسعة من المواطنين.

بدوره مستشار والي نواذيبو للشؤون الإدارية محمد المصطفي ولد الحضرامي اعتبر أن السماكين يشكلون عناصر مهمة وفعالة في قطاع الصيد داعيا إياهم إلى العمل بجدية من أجل المساهمة في التنمية.

وانتخبت الجمعية العامة مكتبا جديدا للاتحادية لفترة 4 سنوات جديدة برئاسة محمد ولد الربيع و 5 نواب له ، وأمين عام أحمد البشير ولد محمد و مسؤولة الخزينة محمد سالم ولد محمد ومسؤول الحسابات جمال ولد عبد الله ومكلف بالعلاقات والمجتمع المدني بزيد ولد محمد.