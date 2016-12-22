اتحاد قوى التقدم: اعتقال بيرام ولد اعبيد جائر

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 23 كانون1/ديسمبر 2014 18:31

رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولودالأخبار (انواكشوط) – وصف حزب اتحاد قوى التقدم اعتقال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد "بالجائر"، مطالبا بإطلاق سراحه هو والمعتقلين معه "فورا وبدون شروط".

وعبر الحزب في بيان تلقت "الأخبار" نسخة منه عن "إدانته القوية للاعتقال الجائر الذي تعرض له بيرام ولد الداه ورفاقه"، مطالبا "بالاحترام الدقيق لكل القواعد المتعلقة بمحاكمة عادلة في إطار دولة القانون".

وأكد الحزب "ضرورة الدخول في مشاورات واسعة بين جميع الفاعلين الوطنيين، من أجل مجابهة القضايا الملحة التي تطرحها في وطننا العزيز، الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وفي ظروف هادئة وسلمية".

ورأى الحزب أنه "بالرغم من الاحتجاجات والانتقادات التي تتوارد من كل جهة وتتفاقم، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإن النظام القائم يصر على إجراء محاكمة صورية ضد بيرام بن الداه ورفاقه في روصو".

وقال "إن هذه المحاكمة تم استدعاؤها دون أن يبلغ لا المعتقلون ولا محاموهم في الأجل القانوني، كما أن هذا الخرق الخطير للقواعد التي تضمن قيام أي محاكمة عادلة يأتي لينضاف إلى اعتقالهم الجائر، مما يدل على عمق الأزمة لدولة القانون التي تغرق فيها البلاد".