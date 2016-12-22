نواذيبو يتعادل سلبيا مع تفرغ زينه

تاريخ الإضافة: الأحد, 21 كانون1/ديسمبر 2014 23:24

اكتفي النادي البرتقالي بالتعادل على أرضه وأمام جماهيره (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- اكتفى نادي "أف س نواذيبو" بالتعادل السلبي أمام ضيفه "تفرغ زينه" في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو في اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد 21 دسمبر 2014 بمدينة نواذيبو.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله نادي "أف س نواذيبو" بداعي التسلل وسط استغراب الجماهير الرياضية جراء قرار الحكم.

وحافظ الفريقان على شباكهما نظيفة طيلة المباراة ليقتسما نقاط المباراة في ختام الجولة الثامنة من الدوري.

ولايزال النادي البرتقالي يعاني جراء تغيير المدرب للفريق ، والتخلي عن معظم تشكلة الفريق التى توجت باللقب ، والإعتماد على أوجه جديدة لم يستعد بعد النادي توازنه بعد سلسلة هزائم متوالية أثارت مخاوف مشجعي الفريق.