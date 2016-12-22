ترميم أعرق ثانوية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 23:58

جانب من زيارة السلطات الإدارية والتربوية لثانوية نواذيبو 1(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- استلمت إدارة التعليم بمدينة نواذيبو رسميا زوال الأربعاء 16 دسمبر 2014 ثانوية نواذيبو 1 من قبل خيرية اسنيم التى تولت ترميمها بغلاف مالي بلغ 38 مليون أوقية.

وجرى التسليم بحضور السلطات الجهوية والتربوية ومدير اسنيم الخيرية ،والذين عاينوا نماذج من أقسام المؤسسة البالغة 30 قسما ، وتلقت شروحا مفصلة من لدن القائمين عليها.

واشتكى مدير الثانوية 1 سيدي ولد أجدي في تصريحات لوكالة الأخبار من نقص في الكتب المدرسية بمختلف أنواعها ، داعيا إلى توفيرها للمؤسسة الأعرق بالمدينة.

فيما طالب مدير ثانوية الامتياز محمد الأمين ولد مسعود بضرورة منح بناية مستقلة لمؤسسته ، معتبرا أن كل مالديها 10 قاعات في ثانوية نواذيبو منبها إلى أنها تفتقد الكهرباء.

وأشار المدير إلى أن مخبر الثانوية لم يشمله الترميم الذى أجري ملفتا انتباه السلطات الجهوية إلى غياب عمال دعم في المؤسسة مما يضاعف معاناة المشرفين عليها.

وكشفت الجولة التى أدتها السلطات عن عدم اشتمال المؤسسة التعليمية على الكهرباء وسط دعوات لتوفيره في المؤسسة فيما طالب بعض تلاميذ ثانوية الامتياز بدفع منحهم المتأخرة.

بدوره والي نواذيبو أبرز أهمية توفير الكهرباء في المؤسسة التعليمية من أجل تهيئة الظروف المناسبة للتلاميذ ، ملفتا انتباه أساتذة الإنجليزية إلى ضرورة تطوير اليات تدريسها من أجل تمكين التلاميذ من استعابها.

كواليس الزيارة...

كانت الزيارة حافلة بالكواليس حيث فوجئ الوفد الرسمي بعدم معرفة أحد الأساتذة للقسم الذى يدرس فيه ، وماإذاكان السنة الأولي اعدادية أو الثانية وسط استغراب الحضور من سلوك الأستاذ إلى هذه الدرجة.

وجود القمامة أمام احدى الأقسام أثار انتباه الوالي وتساءل عن السبب في عدم تنظيف المؤسسة مماجعل أحد المدراء يحاول تبرير أن القضية لايمكن التحكم فيها.

حديث مدير ثانوية الامتياز عن المخبر الذى لم يرمم لم يرق للمديرة الجهوية للتعليم وردت عليه بأن المؤسسة عرفت تحسنا كثيرا وأنه لم يكن فيها فأجابها بأنه أدارها إبان نهاية التسعينات وعلى اطلاع جيد بها.