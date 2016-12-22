معدات تعليمية لمدارس نواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 17:17

الأخبار(نواذيبو)- منحت هيئة اسنيم الخيرية معدات تعليمية لصالح الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا.

وحسب مسؤولي الشركة فإن الهبة المقدمة شملت مايلي:

الحقائب : 10.000 حقيبة

الدفاتر: 14000 دفتر

العلب الهندسية: 10,000 علبة

الألواح : 3600 لوح

الأقلام: 6000 قلم

وقالت مديرة التعليم صفية بنت بمب إن هذه الهبة ستوزع على تلاميذ المدارس الأساسية في المدينة بشكل مجاني ، ومن شأنها تخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة والمساهمة في دعم التعليم.