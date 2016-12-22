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معدات تعليمية لمدارس نواذيبو
- تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 17:17
الأخبار(نواذيبو)- منحت هيئة اسنيم الخيرية معدات تعليمية لصالح الإدارة الجهوية للتهذيب بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا.
وحسب مسؤولي الشركة فإن الهبة المقدمة شملت مايلي:
الحقائب : 10.000 حقيبة
الدفاتر: 14000 دفتر
العلب الهندسية: 10,000 علبة
الألواح : 3600 لوح
الأقلام: 6000 قلم
وقالت مديرة التعليم صفية بنت بمب إن هذه الهبة ستوزع على تلاميذ المدارس الأساسية في المدينة بشكل مجاني ، ومن شأنها تخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة والمساهمة في دعم التعليم.