سقوط نواذيبو وتعادل اسنيم

تاريخ الإضافة: الأحد, 14 كانون1/ديسمبر 2014 13:11

الأخبار(نواكشوط)- سقط نادي "أف س نواذيبو" أمام نظيره من الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعمها أمس بالملعب الأولومبي فى افتتاح الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ولم يستطع النادي البرتقالي الصمود في وجه ضيفه ، واستقبلت شباكه هدفين ليتجرع هزيمة جديدة خارج الديار ، وتتفاقم معاناته بعد إعادة بناء الفريق ، ويتجمد رصيده عند 8 نقاط.

واكتفي النادي المعدني (اسنيم) بالتعادل السلبي أمام "كمل" في روصو ويتقاسم معه نقاط المباراة ويرتفع رصيده إلى 17 نقطة.