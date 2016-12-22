هيئات مدنية تدق ناقوس الخطر ضد ميناء تازيازت بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأحد, 14 كانون1/ديسمبر 2014 10:50

الأخبار(نواذيبو )- دقت هيئات مدنية ناقوس الخطر في العاصمة الاقتصادية نواذيبو ضد اعتزام شركة "كينروس تازيازت" إنشاء ميناء بالقرب من خليج النجمة ، داعين إلى تغيير موقعه حفاظا على البيئة البحرية.

وقالت المنظمات في تجمع مساء اليوم إن الموقع الذى تم اختياره على بعد 10 كلم من موقع "خليج النجمة" الذى يعد المتنفس الوحيد لسكان المدينة متسائلين عن السر الحقيقي فى اختيار هذا المكان بالضبط.

وشكك رؤساء المنظمات غير الحكومية في دراسة الجدوائية التى أعدتها الشركة داعين إلى اعداد دراسة فنية محايدة للكشف عن حقيقة وتبعات إنشاء الميناء الذى يبدوا أن الشركة ستسخدمة بشكل مؤقت.

وقال الناشط البيئي "هيدي" إن الشركة اختارت موقعا حساسا ويقع بالقرب م موقع "خليج النجمة" معتبرا أن اختيار الموقع هو محاولة من الشركة للتهرب من الضرائب ، ومشككا في دراسة الجدوائية التى أعدتها الشركة.

بدوره رئيس الشبكات غير الحكومية أحمد ولد الصديق اعتبر أن المنشأة المرأفأية يبدوا أنها مؤقتة ، وهو ماكشف عن أن الشركة تضن على البلد بالإبقاء عليها

بدورهم ناشطون جموعويون وجدوا الفرصة للبوح بمعاناة السكان الذين راحوا ضحية انبعاثات شركات دقيق السمك والتى تسببت في تضاعف معاناة المواطنين ليتم أخيرا تهديد الثروة البحرية التى تعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.