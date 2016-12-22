عمال "موريتل" يتظاهرون احتجاجا على تأخر الرواتب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 أيار 2014 12:57

الأخبار (نواكشوط) ـ تظاهر المئات من عمال شركة الاتصالات "موريتل" صباح اليوم الاثنين 19 ـ 05 ـ 2014، أمام مقر الشركة مطالبين بتسديد رواتهم المتأخرة منذ فترة".

 

وقال يعقوب ولد مرزوك أحد العمال إن الشركة رفضت تسديد رواتبهم بعد انتهائهم من العمل في مشروع كابل الالياف البصرية منذ سنتين".

 

وطالب ولد مرزوك الشرطة بصرف رواتب العمال التزاما بتعهداتها التي قطعتها للعمال منذ توقيع العقود معها قبل أزيد من سنتين.

 

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب تدفع رواتب، وإنهاء مأساتهم التي طالت منذ فترة".


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