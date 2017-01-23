مقتل 15 عنصرا من قوات "غاتيا" شمالي مالي

تاريخ الإضافة: الأحد, 22 كانون2/يناير 2017 15:14

الأخبار (نواكشوط) – سقط 15 قتيلا من قوات غاتيا التابعة لقبائل إيمغاد الطارقية، والموالية لحكومة مالي إثر هجوم تعرضت له مجموعة منهم غير بعيد من مدينة كيدال، شمالي مالي.

وقد أخذ المهاجمون سيارتين وكميات من الأسلحة والذخيرة، فيما لم يتم تبني الهجوم، أو تحديد الجهة التي تقف خلفه.

وقد وجهت "غاتيا" أصابع الاتهام إلى تجمع "سيما"، غير أن الأخيرة نفت أي علاقة لها بالهجوم.